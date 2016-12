Rússia apresenta na ONU plano para apoiar paz na Síria

A Rússia apresentou nesta sexta-feira um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU para apoiar o cessar-fogo que ajudou a negociar na Síria, assim como as negociações de paz previstas no Cazaquistão.

Moscou elaborou um breve projeto de resolução do Conselho de Segurança em apoio ao plano que impulsionou com a Turquia e Irã para um cessar-fogo na Síria antes das negociações previstas no final de janeiro em Astana, indicou o embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin, à imprensa.

O Conselho iniciou as consultas sobre o texto a portas fechadas na manhã desta sexta-feira.

“Esperamos que amanhã de manhã possa ir à votação e que seja aprovada por unanimidade”, disse Churkin.

O acordo fala em estabelecer negociações para conseguir uma solução política que ponha fim ao conflito que já deixou mais de 310 mil mortos desde 2011 e que obrigou milhões de pessoas a fugir de seus lares.

O cessar-fogo, que entrou em vigor às 00H00 desta sexta-feira, estava sendo respeitado na maior parte da Síria, apesar de relatos de alguns confrontos esporádicos próximo a Damasco.