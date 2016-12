Réveillon em Londres terá fortes medidas de segurança

Londres – Cerca de três mil policiais estarão encarregados da segurança de Londres neste sábado (31) por causa das celebrações do Ano Novo, em resposta aos ataques terroristas em Berlim e Nice, segundo indicaram as forças de segurança.

A presença policial será grande no centro da capital, nos arredores do Big Ben, onde milhares de pessoas se reúnem para presenciar os fogos de artifício sobre o rio Tâmisa, e também na Trafalgar Square.

A Polícia Metropolitana de Londres (Met) informou que trabalha com as forças da ordem do transporte britânico (British Transport Police) para garantir a segurança da população.

A partir das 14h (hora local; 12h em Brasília) a polícia cortará o trânsito no centro da cidade, incluindo as movimentadas pontes de Lambeth, Westminster, Waterloo e Blackfiers.

Além disso, segundo informou a empresa Transport for London (TfL), que administra o transporte público na capital britânica, o metrô, como todos os anos, será de graça das 23h45 do dia 31 de dezembro até as 4h30 de 1º de janeiro.