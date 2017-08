Resultado preliminar indica vitória de João Lourenço em Angola

Luanda – O Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) obteve 64,6% dos votos nas eleições nacionais, de acordo com resultados preliminares divulgados pela comissão eleitoral do país nesta quinta-feira, preparando o terreno para que João Lourenço se torne o primeiro novo presidente do país em 38 anos.

O resultado, no entanto, mostra uma queda na preferência pelo MPLA, que nas últimas eleições atingiu 72% dos votos.

A oposição União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) recebeu 24,4% dos votos nas eleições de quarta-feira, enquanto a Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE) obteve 8,6%, de acordo com a comissão eleitoral.

Lourenço, ex-general e ministro de Defesa, assumirá o cargo de José Eduardo dos Santos, que se tornou presidente de Angola em 1979.

Muitos angolanos acreditam que Santos acabou com a guerra civil de 27 anos de Angola, que durou até 2002 e deixou 1,5 milhão de mortos, além de ter desencadeado o boom do petróleo.

A alta do petróleo, no entanto, foi interrompida com a queda nos preços do óleo, que trouxe ao foco alegações de má gestão dos recursos do país e corrupção desenfreada entre os principais funcionários do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.