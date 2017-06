Ataque a resort turístico deixa ao menos 2 mortos no Mali

Um ataque extremista em um ponto turísticos nos arredores da capital do Mali deixou dois mortos neste domingo, disse o ministro de Segurança, Salif Traoré à AFP.

“Foi um ataque jihadista. As forças especiais do Mali intervieram e vinte reféns foram liberados. Lamentavelmente, há até o momento dois mortos, entre eles uma (mulher com dupla nacionalidade) franco-gabonesa”, disse o ministro.

A Força Especial antiterrorista Forsat foi criada no ano passado em um contexto de crescente atividade de grupos extremistas.

Segundo testemunhas, os agressores entraram no acampamento gritando “Allah akbar” (Allah é grande).

O Mali se encontra sob estado de emergência há um ano e meio. O último ataque extremista contra estrangeiros foi em março de 2016 e teve como alvo um hotel no qual se encontra a missão europeia encarregada de treinar as forças militares locais.