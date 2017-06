Reino Unido: Trabalhistas vencem em primeiras seções de apuração

Londres – O Partido Trabalhista venceu as duas primeiras seções com apuração concluída nas eleições gerais do Reino Unido nesta quinta-feira.

Em Newcastle, os trabalhistas obtiveram 65% dos votos, 10% a mais do que nas eleições de 2015, e os conservadores ficaram com 25%, seis pontos percentuais acima do registrado há dois anos.

Já em Sunderland, a oposição venceu com 59,5% dos votos, enquanto os ‘tories’ ficaram com 29,71%.

Segundo a pesquisa de boca de urna elaborada para as emissoras britânicas “BBC”, “ITV” e “SKY”, a primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, pode perder a maioria absoluta que seu partido mantém na Câmara dos Comuns desde 2015.

A pesquisa, divulgada minutos depois do fechamento das urnas, indica que os ‘tories’ ficarão com 314 cadeiras, abaixo das 326 necessárias para garantir a maioria absoluta.

O Partido Trabalhista avançaria para 266, seguido do Partido Nacionalista Escocês (SNP), com 34, e dos liberais-democratas, com 14.

Tanto os conservadores como os trabalhistas mostraram cautela em relação às pesquisas de boca de urna e destacaram que previsões similares estavam equivocadas no passado recente.

Quase 47 milhões de britânicos foram convocados às urnas em uma eleição que decidirá quem será o responsável para administrar a saída do Reino Unido da União Europeia.

O próximo governo também terá que lidar com a ameaça terrorista após o país ter sofrido três atentados em menos de três meses.