Reino Unido reduz nível de alerta terrorista

Londres – O Reino Unido reduziu neste domingo de “crítico” para “grave” o nível de alerta terrorista no país após a prisão de dois homens relacionados com a explosão ocorrida na última sexta-feira em uma composição do metrô de Londres, informou a ministra do Interior, Amber Rudd.

A ministra disse que a polícia britânica fez grandes progressos na investigação sobre o ataque, em que 30 pessoas sofreram ferimentos leves devido à explosão de um artefato em um vagão na estação Parsons Green.

O nível “grave” – o segundo mais alto de uma escala de cinco – significa que um ataque terrorista é altamente provável.