Reino Unido reduz nível de alerta para ataque terrorista

Manchester – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o nível de ameaça do terrorismo do país foi reduzido de seu nível mais alto, denominado “crítico”, o que indicava que um novo ataque era iminente. O nível passou a ser “grave”, significando que um ataque é altamente provável.

O nível foi elevado a crítico depois o atentado suicida de segunda-feira em Manchester, que matou 22 pessoas.

May afirma que grandes progressos foram feitos na investigação, mas que as pessoas devem permanecer vigilantes.

A polícia britânica anunciou a evacuação de residências em torno de uma casa, no bairro de Moss Side, que está sendo investigada por conexão com o ataque do início da semana. As autoridades afirmam que o movimento é de precaução. Fotos mostravam uma unidade de eliminação de bombas do exército na propriedade.

A polícia investiga uma série de propriedades e tem 11 suspeitos sob custódia em conexão com a explosão de segunda-feira em um concerto Ariana Grande.

Fonte: Associated Press.