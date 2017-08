Reino Unido quase deporta 100 europeus por engano

Londres – O Ministério do Interior do Reino Unido pediu desculpas nesta quarta-feira por ter enviado por erro cartas a cerca de 100 cidadãos europeus que vivem no país e nas quais os ameaça com deportação caso eles não fossem embora.

O caso foi conhecido depois de a pesquisadora finlandesa Eva Johanna Holmberg ter denunciado nas redes sociais que o governo a ameaçou prendê-la caso não deixasse o país em um mês.

Pesquisadora do Instituto de História Cultural na Universidade de Queen Mary de Londres, Holmberg vive há dez anos no Reino Unido e é casada com um britânico.

Um porta-voz do Ministério do Interior afirmou hoje que os direitos dos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido permanecessem inalterados apesar do “Brexit”, a saída do país do bloco.

“Um número limitado de cartas foi enviado por erro. Estamos analisando de forma urgente porque ocorreu. Quem recebeu a carta pode ignorá-la”, afirmou o porta-voz.

A pesquisadora finlandesa contou ao jornal “The Guardian” que recebeu uma ligação com um pedido de desculpas do Ministério do Interior. As autoridades, no entanto, recusaram confirmar se a reembolsarão pelas 3,8 mil libras gastos em assessoria legal para analisar a carta e sua situação migratória.

O porta-voz do Partido Liberal Democrata, Ed Day, pediu que a ministra do Interior do Reino Unido, Amber Rudd, escreva uma carta aos afetados pelo erro para pedir desculpas.

“Os europeus que construíram suas vidas aqui já estão sofrendo com uma enorme incerteza por causa do ‘Brexit’. É devastador que alguns deles, além disso, estejam sendo oficialmente ameaçados com a deportação”, disse Davey.