Reino Unido publica livro branco com objetivos para o Brexit

Londres – O governo britânico apresentou nesta quinta-feira o livro branco sobre o “Brexit“, no qual ressalta “o interesse mútuo” do Reino Unido e a União Europeia (UE) em manter um acordo comercial “o mais livre e com menos atritos possível”.

O documento, apresentado ao parlamento pelo ministro encarregado da saída da UE, David Davis, reflete os 12 pontos chave na estratégia britânica para abandonar o bloco comum, já adiantados pela primeira-ministra, Theresa May, em 17 de janeiro.

O livro também indica que “interessa a ambas as partes construir uma nova aliança estratégica, com um acordo comercial livre e abrangente e um novo acordo alfandegário”.

Em declaração perante a Câmara dos Comuns para apresentar o texto, de 77 páginas, Davis afirmou que o livro branco fortalece a visão exposta por May “de um Reino Unido independente e verdadeiramente global”.

O encarregado do “Brexit” confirmou que a estratégia do Executivo será “guiada” pelos 12 princípios anunciados por May, a fim de conseguir uma “nova aliança, positiva e construtiva, entre o Reino Unido e a UE, que resulte no interesse mútuo”.

“É do interesse do Reino Unido que a União Europeia tenha sucesso tanto em nível político como econômico. E por isso encaramos a negociação com um espírito de boa vontade para trabalhar em prol de nosso benefício mútuo”, ressaltou.

Nesta linha, o ministro também pediu aos outros 27 países da UE e às instituições europeias a se guiarem nas futuras negociações pelos “os princípios detalhados nos Tratados da UE, relativos a um alto nível de cooperação internacional e boa vizinhança”.

Davis esclareceu que o governo de Londres não tem a intenção de publicar detalhes sobre seus planos para o “Brexit” que possam “minar” sua posição negociadora, mas prometeu uma extensa participação do parlamento e um “alto nível de envolvimento cidadão” na medida em que o processo for avançando.

“Este documento estabelece nosso plano para conseguir a nova e sólida aliança que queremos construir com a UE”, disse.

Com o título “Saída do Reino Unido e nova aliança com a União Europeia”, o livro branco foi divulgado um dia após o projeto de lei que permitirá ao governo iniciar as negociações com Bruxelas ser aprovado com grande maioria em seu primeiro trâmite parlamentar.