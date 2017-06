Reino Unido prende mais 3 homens envolvidos em ataque de sábado

Londres – A polícia britânica deteve mais três homens por relação com o atentado cometido no sábado em Londres, no qual morreram oito pessoas, confirmou nesta quinta-feira a Scotland Yard.

Duas pessoas foram detidas como suspeitas de cometer delitos de terrorismo, enquanto que a da terceira também tem relação com seu possível envolvimento em delitos de tráfico de drogas, segundo indicou em um comunicado a Polícia Metropolitana de Londres (Met).

Até agora, um total de 17 pessoas foram detidas em relação com o ataque do sábado, que terminou com oito mortos e 48 feridos, dos quais 10 estão em estado crítico.

Desses 17 detidos, cinco continuam sendo interrogados pelos agentes.

A polícia identificou já todas as vítimas mortais do ato terrorista.

Esses terroristas – Khuram Butt, de 27 anos, Rachid Redouane, de 30, e Youssef Zaghba, de 22 – atropelaram, primeiro, e esfaquearam depois cidadãos que estavam na London Brigde e no Borough Market no sábado durante a noite.

Essas últimas três detenções ocorreram depois que agentes da unidade antiterrorista da Met realizaram duas batidas no leste da cidade na quarta-feira durante a noite, segundo revelou a Met na sua nota.