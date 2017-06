Reino Unido pode sair de negociações do Brexit com UE sem acordo

Londres – O ministro britânico do Brexit, David Davis, disse que o Reino Unido ainda pode deixar as negociações com a União Europeia sem fechar um acordo, e que é importante manter essa opção em aberto à medida que as conversas sobre os termos da separação britânica do bloco começam.

Davis disse que o governo analisou planos de contingência para sair das conversas sem um acordo e que essa é uma importante opção para garantir o melhor acordo para o Reino Unido.

“Se você entra em uma negociação sem a capacidade de sair, então você tem um resultado ruim nessa negociação”, disse Davis à rádio BBC, acrescentando que espera que o Reino Unido seja capaz de acordar os termos da separação com a União Europeia.

“Eles (Os Estados membros europeus) têm seus próprios interesses, então é importante que nós tenhamos a opção, se chegarmos a esse ponto, eu não acho que vá, mas se chegar a esse ponto, de sermos capazes de ir embora”.

O Partido Conservador, governista no Reino Unido, perdeu inesperadamente sua maioria parlamentar na semana passada, enfraquecendo a primeira-ministra Theresa May, apenas alguns dias antes do início das negociações da separação do Reino Unido da União Europeia.