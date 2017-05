Reino Unido mantém caça a cúmplices de ataque a Manchester

Londres – A caça aos responsáveis pelo bombardeio que matou 22 pessoas em Manchester continua em andamento, afirmou neste domingo (28) o ministro britânico do Interior, Amber Rudd. A polícia diz que mil pessoas estão trabalhando na investigação, tentando localizar os cúmplices de Salman Abedi e reconstruir seus movimentos nos dias antes do ataque.

Abedi, um britânico de 22 anos de idade, descendente da Líbia, matou 22 pessoas e ele mesmo em 22 de maio em um show de Ariana Grande. A polícia tem 11 suspeitos sob custódia – incluindo o irmão mais velho de Abedi, Ismail – e procurou propriedades em toda a cidade do noroeste da Inglaterra. Outro irmão e pai de Abedi foram detidos na Líbia.

Segundo o ministro, os membros da rede que ajudou Salman Abedi ainda podem estar em liberdade. “A operação ainda está em plena conta”, disse. “Até que a operação esteja concluída, não podemos ter certeza absoluta de que ela está fechada”, acrescentou.

No sábado, a Grã-Bretanha reduziu seu nível de ameaça de terrorismo oficial de “crítico” para “severo”, depois que a polícia disse ter desmantelado uma grande parte da rede da Abedi.

A polícia lançou imagens de vigilância de Abedi na noite do ataque e apelou para obter mais informações sobre seus últimos dias. Eles dizem que ele voltou da Líbia para o Reino Unido em 18 de maio, e provavelmente completou a montagem de sua bomba em um apartamento alugado no centro de Manchester.

As imagens mostram Abedi horas antes do ataque, vestindo tênis, jeans, jaqueta escura e boné de beisebol. As alças de uma mochila são visíveis nos ombros.

A segurança permaneceu alta em grandes eventos no Reino Unido no domingo, incluindo a corrida Great Run Manchester Run, onde a polícia está armada com metralhadoras, para proteger participantes e espectadores.