Reino Unido inicia investigação após relatório sobre Putin

Londres – O governo britânico informou nesta segunda-feira que está lançando uma investigação nacional sobre segurança digital para determinar o quão protegido está o Reino Unido contra ataques crescentes registrados ao redor do mundo.

A investigação foi lançada dois dias depois que agências de espionagem dos Estados Unidos afirmaram que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou um esforço para ajudar as chances eleitorais do presidente eleito dos EUA, o republicano Donald Trump, contra a democrata Hillary Clinton.

“A atenção recentemente se focou na exploração potencial do domínio digital por outros Estados e atores associados para propósitos políticos”, disse Margaret Beckett, presidente da comissão conjunta do Parlamento britânico sobre a estratégia de segurança nacional.

“Esta é uma fonte de ameaça que o governo precisa enfrentar”, acrescentou Beckett.

Ataques digitais contra o Reino Unido têm crescido, com empresas como bancos e varejistas sendo alvos cada vez mais frequentes de ataques de hackers.

Ataques divulgados contra instituições financeiras no Reino Unido subiram de apenas 5 em 2014 para 75 no ano até outubro de 2016, segundo dados do governo britânico.

No ano passado, o braço financeiro da rede de varejo Tesco sofreu um ataque em que cerca de 2,5 milhões de libras foram roubadas de 9 mil contas correntes.