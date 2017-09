Londres – Os serviços de segurança britânicos identificaram um suspeito de envolvimento na explosão de uma bomba em um trem lotado do metrô de Londres no oeste da cidade com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, de acordo com a emissora Sky News.

“Fontes de segurança dizem ter identificado um suspeito envolvido na explosão de Parsons Green, com a ajuda de imagens de circuitos internos de televisão”, disse um repórter da Sky News no Twitter.