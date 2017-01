Reino Unido expressa a Trump desejo de manter “sólidos laços”

Londres – O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, felicitou nesta sexta-feira o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ressaltou seu desejo de que se mantenham os “sólidos laços” entre ambos países.

“Felicidades a Donald Trump no dia de sua cerimônia de posse. Desejamos continuar com os sólidos laços entre o Reino Unido e Estados Unidos”, escreveu Johnson em sua conta no Twitter.

O chefe da diplomacia britânica também mencionou a nomeação como vice-presidente americano de Mike Pence, com quem espera trabalhar em favor da “relação especial” entre Londres e Washington.

Em entrevista publicada nesta semana pelo jornal britânico “The Times”, o magnata nova-iorquino se mostrou favorável a assinar um acordo comercial com Londres com rapidez, diante da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

“Vamos trabalhar muito duro para tê-lo rapidamente e fazê-lo bem. Bom para as duas partes”, declarou Trump.

Um porta-voz de Downing Street, residência e escritório oficial da primeira-ministra britânica, Theresa May, informou hoje que o magnata escreveu uma carta à chefe de governo após receber de presente uma cópia de um famoso discurso de Winston Churchill.

May deve viajar em breve a Washington para se reunir pela primeira vez com o novo presidente dos Estados Unidos.