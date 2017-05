Reino Unido diz que May vai conduzir Brexit com “boa vontade”

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai conduzir as conversas sobre o Brexit e está abordando as negociações com “boa vontade”, disse o porta-voz da premiê nesta terça-feira, em resposta a críticas de que o governo do Reino Unido teria subestimado a complexidade do processo.

“Nós temos certeza que vamos ser bem-sucedidos com o Brexit e que vamos assegurar um acordo que funcione no melhor interesse do Reino Unido e da União Europeia”, disse o porta-voz a repórteres.

“Tudo que eu posso dizer… é que nós abordamos essas negociações de maneira construtiva e com grande quantidade de boa vontade”.

Após encontrar com May em sua residência na Downing Street na quarta-feira, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, teria dito estar “10 vezes mais cético do que antes” sobre a possibilidade de fechar um acordo, segundo reportagens.