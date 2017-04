Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja tentativa de aprovar uma legislação para anular o Obamacare fracassou no mês passado, disse que a reforma fiscal será mais fácil de ser aprovada no Congresso do que a legislação para a área de saúde.

“A reforma fiscal será difícil, mas não tão difícil como a da saúde”, disse Trump em entrevista à emissora Fox Business nesta quarta-feira.