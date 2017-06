Reféns em centro de emprego de Newcastle são libertados

Londres – As pessoas que tinham sido tomadas como reféns nesta sexta-feira por um homem armado com uma faca em um centro de emprego na cidade inglesa de Newcastle foram libertadas, confirmou a polícia de Northumbria.

O corpo policial indicou que “continua negociando” com o suspeito, que segue no interior do Jobcentre Plus da rua Clifford, que é frequentado por pessoas desempregadas que necessitam de ajuda do estado e estão à procura de emprego.

Os agentes receberam um alerta em torno das 7h local, que falava sobre um homem armado com uma faca nas dependências públicas, e assim que chegaram ao local do fato, comprovaram que havia funcionários feitos de reféns, ainda que alguns tivessem sido liberados.

A polícia disse que o suspeito “é conhecido” pelos funcionários do centro e apontou que não há relato de feridos.

As ruas próximas ao local foram fechadas para que as forças possam trabalhar para resolver o fato, indicaram os agentes.