Raúl Castro envia sentidas condolências a Lula

Havana – O presidente de Cuba, Raúl Castro, enviou uma mensagem de “afetuosa solidariedade e sentidas condolências” ao ex-mandatário brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pela morte de sua esposa, Marisa Letícia, segundo mostram os principais jornais da ilha neste sábado.

“Posso compreender como você se sente”, escreveu Castro, que em novembro se despediu de seu irmão, o líder cubano Fidel Castro, e em 2007 de sua esposa Vilma Espín.

“Receba, em nome do povo, do governo de Cuba e do meu próprio, nossa afetuosa solidariedade e sentidas condolências, que faço extensivas à família”, conclui o breve texto do líder cubano, replicado nos jornais oficiais “Granma” e “Juventud Rebelde”.

A morte de Marisa Letícia, de 66 anos, foi constatada na quinta-feira após ela ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

O velório está sendo realizado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde a ex-primeira-dama conheceu a Lula há 44 anos.

Em 1974, um ano após se conhecerem, Lula e Marisa se casaram, e ela participou junto com o marido da fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1980.