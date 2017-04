Raio atinge repórter chinês durante matéria sobre o clima

Pequim – Um repórter chinês que informava sobre fortes chuvas em sua cidade e um câmera que o filmava foram atingidos por um raio em Dalian, da província nordeste de Liaoning (nordeste), informa nesta terça-feira o jornal “South China Morning Post”.

O repórter Lu Xiaodong gravava na segunda-feira uma matéria, com um microfone em uma mão e um guardas-chuvas aberto na outra, quando o raio o fez gritar de dor, como pode é possível ver no vídeo.

Lu, que aparentemente não sofreu ferimentos ou queimaduras no incidente, contou mais tarde à “Dalian TV” que via faíscas ao redor de sua mão e no guardas-chuvas que o câmera segurava, que também saiu ileso.

Internautas chineses que comentaram o incidente recomendaram a Lu que tenha mais cuidado da próxima vez que sair para informar durante uma chuva.

“Os raios não vão te perdoar, embora seja um homem do tempo”, brincou um dos internautas.