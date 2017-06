Rainha visita voluntários que combateram incêndio em Londres

Londres – A rainha Elizabeth, do Reino Unido, visitou nesta sexta-feira moradores, voluntários e serviços de emergência em um centro que está ajudando os afetados pelo incêndio em um prédio residencial de Londres nesta semana, e o príncipe William, um de seus netos, prometeu voltar para ouvir as preocupações dos moradores.

A rainha se encontrou com moradores a caminho do Westway Sports Centre, que foi transformado em um abrigo improvisado depois do incêndio de quarta-feira que destruiu uma torre de apartamentos de 24 andares e matou ao menos 30 pessoas.

Ao sair do centro, os membros da realeza se depararam com gritos de ajuda angustiados de uma multidão de cerca de 40 pessoas.

Um homem empunhava um cartaz de uma pessoa desaparecida e gritava que queria falar com a rainha sobre crianças perdidas. A monarca acenou para a multidão e hesitou antes de entrar no carro.

Algumas pessoas continuaram a gritar, desesperadas, levando William a responder: “Eu voltarei, eu voltarei”.