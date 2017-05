A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, visitou nesta quinta-feira um hospital onde estão internados alguns feridos no atentado de segunda-feira em Manchester, de acordo com canais de televisão.

A soberana visitou o centro pediátrico Royal Manchester Children’s Hospital. A rainha já havia observado um minuto de silêncio na terça-feira, antes de uma recepção no jardim do Palácio de Buckingham, em homenagem às vítimas do atentado, que deixou 22 mortos e 59 feridos.