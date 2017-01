Quênia manterá proteção policial na casa da avó de Obama

Nairóbi – A Polícia do Quênia vai manter a segurança na casa da avó de Barack Obama, conhecida como “Mama Sarah”, que ela recebe desde que seu neto chegou à presidência dos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira a imprensa queniana.

“Mama Sarah”, a terceira esposa do avô do já ex-presidente Obama, tornou-se uma celebridade em Kogelo – também conhecido como “Vila de Obama”- e sua casa, um lugar de culto para muitas pessoas mostrarem respeitos à avó do 44º presidente americano e visitar o túmulo do avô, Hussein Onyango Obama.

Por todo esse movimento, desde 2008 agentes se revessam 24 horas por dia na porta do imóvel controlando a região e vistoriando todos os visitantes. Conforme explicou ao jornal “The Standard” o comandante da Polícia provincial, Ben Abuga, esta proteção policial não será suspensa agora que Obama deixou a Casa Branca.

A figura de Obama, o primeiro presidente americano de origem africana, sempre despertou grande interesse no Quênia, país onde seu pai nasceu e onde muitos o consideram um local.

Em julho de 2015, ele aproveitou uma visita ao país – a primeira como chefe de Estado – para reencontrar a família paterna, com a qual mantém pouco contato.

Obama só viu o pai uma vez na vida, quando tinha 10 anos, mas sua figura o influenciou tanto que em 1988 viajou pela primeira vez ao Quênia para conhecer suas raízes. Retornou a Kogelo em 2006, já como senador pelo estado de Illinois.