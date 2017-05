Quem é o autor do ataque terrorista suicida em Manchester

São Paulo – A polícia britânica confirmou a identidade do homem por trás do ataque suicida que deixou ao menos 22 pessoas mortas em Manchester (Inglaterra) após o show da cantora Ariana Grande: Salman Abdi.

A informação foi divulgada pela polícia britânica no Twitter e confirmada pelos jornais britânicos The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent e pela rede de notícias americana CNN.

Latest statement from @ccianhopkins in relation to last night's attack. pic.twitter.com/w1BdLp9nY4 — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

As autoridades ofereceram poucos detalhes sobre Abedi, informando apenas que ele tinha 22 anos de idade. Segundo o jornal britânico The Guardian, nasceu em Manchester. Filho de país líbios que buscaram refúgio no Reino Unido para fugir do regime de Muamar Kadafi, Abdi tinha mais três irmãos e uma irmã.

De acordo com o jornal The Daily Telegraph, o jovem vivia nos arredores da mesma escola em que estudaram as jovens Zahra e Salma Halane, que em 2015 fugiram do país para se juntar ao grupo Estado Islâmico (EI) na Síria. A polícia não confirma oficialmente, mas o EI reivindicou o ataque da noite de ontem em Manchester.