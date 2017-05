Queda de muro durante casamento deixa 24 mortos na Índia

Nova Délhi – Pelo menos 24 pessoas que participavam de um casamento morreram e cerca de 30 ficaram feridas por conta das quedas de um muro e um galpão durante uma tempestade no noroeste da Índia, de acordo com informações passadas à Agência Efe por uma fonte policial.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, no distrito de Bharatpur, no estado de Rajastão, quando “o vento e a chuva” durante uma tempestade derrubaram “um muro e um galpão” no local onde era celebrado um casamento, disse o superintendente adjunto da polícia local, Bharat Lal Meena.

Segundo com o policial, entre os 24 mortos estão três meninos e uma menina.

O número de feridos, “cerca de 30”, ainda está sendo confirmado, pois alguns foram “encaminhados para hospitais particulares próximos”, então os agentes ainda recolhem informações sobre o estado de saúde das vítimas, disse Meena.

Dois dos feridos estão “em estado crítico” e foram transferidos para um hospital em Jaipur, a capital regional.

A chefe de Governo de Rajastão, Vasundhara Raje, mostrou sua “tristeza” pelo acidente através de uma mensagem em sua conta oficial no Twitter.

“Peço a Deus para dar força aos familiares, para que suportem essa perda irreparável”, disse.

Em agosto do ano passado, mais de 20 pessoas morreram na queda de uma ponte no estado de Maharashtra, em meio a graves inundações na região.