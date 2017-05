Queda de avião de tropas japonesas deixa quatro mortos

Tóquio – Um avião de reconhecimento e assistência médica das Forças de Auto Defesa (Exército) do Japão que desapareceu ontem foi encontrado acidentado nesta terça-feira em uma zona montanhosa de Hokkaido (norte), com seus quatro tripulantes mortos.

A aeronave, um LR-2 americano remodelado pelas tropas nipônicas, tinha decolado ao meio-dia de segunda-feira do aeroporto de Okadama, em Sapporo, para recolher um paciente e pessoal médico, mas os controladores aéreos perderam sinal de radar minutos depois.

O avião teria sido afetado por más condições meteorológicas – fortes ventos e neblina – e baixa visibilidade, segundo informou hoje um porta-voz do Ministério de Defesa de Japão.

As autoridades nipônicas demoraram mais de 24 horas para encontrar a fuselagem do avião espalhada em uma zona montanhosa e com densa vegetação a 30 quilômetros ao oeste de seu ponto de partida, bem como os supostos restos mortais de seus quatro tripulantes.

As autoridades nipônicas têm previsto enviar uma equipe médica para o terreno para confirmar de forma oficial a morte do piloto, do copiloto e dos dois mecânicos que viajavam na aeronave, cujas idades variavam entre 28 e os 51 anos.