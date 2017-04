Quatro brasileiros são detidos na Colômbia por mineração ilegal

Quatro cidadãos brasileiros foram detidos no nordeste da Colômbia por suposta exploração ilícita de campos de mineração, informou o Ministério Público.

Um tribunal no município de Taraza, Departamento de Antioquia, impôs “medida de segurança no endereço para cidadãos brasileiros Evanildo Alexandre Borges, Luis Vieira dos Santos, Jeferson Feitosa Oliveira e Antonio Marcos de Lima Rios”, disse o órgão de acusação em um comunicado.

Os homens foram detidos na terça-feira na cidade de Las Palmas, no município de Caucasia, vizinha Taraza quando extraíam ouro com uma draga em um local que aparentemente pertence ao Clan del Golfo, o principal grupo criminoso no país, acrescentou o texto.

Durante a operação também foram detidos seis colombianos, a quem foi imposta a mesma medida judicial.

Segundo a Associação Colombiana de Mineração (ACM), 88% das cerca de 50 toneladas de ouro que são produzidas anualmente na Colômbia é de extração ilegal.