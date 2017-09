Quais as maiores ameaças para o mundo, segundo 50 Prêmios Nobel

São Paulo – Furacões cada vez mais intensos, crise nuclear protagonizada por líderes imprevisíveis. Fato é que não faltam instabilidades que estão se mostrando ameaças cada vez maiores para a humanidade. Qual delas é a mais preocupante?

Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. No entanto, uma pesquisa conduzida pela Times Higher Education (THE), publicação dedicada ao monitoramento da educação superior mundo afora, buscou a opinião de ao menos 50 pessoas que já venceram o consagrado Prêmio Nobel em diferentes categorias sobre os temas que mais os preocupam.

E 34% deles elegeram o crescimento populacional desenfreado e as mudanças climáticas como a maior ameaça para a humanidade. “Lidar com o clima e oferecer comida e água potável suficientes para atender o mundo são problemas sérios que estamos enfrentando”, disse um dos cientistas vencedores ouvidos pela THE. Em segundo, os riscos de uma guerra nuclear.

Alguns dos entrevistados citaram ameaças mais genéricas, como atitudes egoístas (8%) e a distorção da verdade – algo que vem sendo cada vez mais discutido em tempos de “pós-verdade”, isto é, quando os fatos objetivos importam menos na formação da opinião pública do que crenças pessoais, (6%).

Veja abaixo o resultado: