Pyongyang pode ter testado mais de um míssil, diz Coreia do Sul

Seul – A Coreia do Sul acredita que o regime norte-coreano pode ter disparado mais de um projétil balístico no lançamento-teste que fez hoje, confirmou à Agência Efe um porta-voz do Ministério de Defesa em Seul.

O Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS) considera que a Coreia do Norte disparou “pelo menos um míssil, ainda que esteja fazendo uma análise para determinar o número exato de projéteis disparados”, detalhou o porta-voz.

Seul considera que o mencionado míssil é uma variante dos Scud soviéticos, um projétil de curto alcance com categoria entre 300 e 500 quilômetros.

O JCS informou que o míssil foi disparado da localidade de Wonsan, no sudeste do país, que percorreu 450 quilômetros para o leste antes de cair no Mar de Japão e que alcançou uma altura máxima de cerca de 120 quilômetros.