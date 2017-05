Seul – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, durante telefonema que está preparado para desempenhar um papel construtivo na resolução da ameaça nuclear da Coreia do Norte, segundo o gabinete do presidente sul-coreano.

Os dois líderes se convidaram para visitas oficiais, segundo o gabinete presidencial da Casa Azul, enquanto Moon disse que iria enviar um enviado especial para a Rússia em breve, que Putin disse que vai receber pessoalmente.