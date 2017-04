Putin recebe secretário de Estado dos EUA no Kremlin

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira no Kremlin o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, informou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Também está presente no encontro o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, com quem Tillerson se reuniu na manhã de hoje para abordar a crise na Síria e a atual tensão entre Rússia e EUA.

A reunião entre Putin e Tillerson não estava inicialmente na agenda, mas, desde ontem, se especulava sobre a possibilidade de um encontro entre ambos.

Peskov não deu nenhum detalhe sobre o que seria discutido entre o presidente russo e Tillerson, que é o primeiro representante do governo de Donald Trump que visita a Rússia, em meio à grande tensão entre Moscou e Washington.

Tillerson chegou ontem à Rússia com um ultimato para Putin, ao afirmar que o líder russo deve escolher entre apoiar o regime sírio de Bashar al Assad e uma aliança com Ocidente, mas, no início desta manhã, se mostrou aberto e construtivo em seu encontro com Lavrov.

O representante americano disse esperar que, nesta visita, fiquem “claras” as posições de cada um dos países para “determinar as diferenças e por que elas existem”, além de analisar “como reduzi-las”.

O presidente americano Donald Trump disse ontem em uma entrevista à emissora “Fox” que Putin está apoiando “uma pessoa verdadeiramente má”, em referência ao líder sírio Bashar al Assad, a quem chamou de “animal”.

“Não nos coloquem nesse falso dilema de estar com vocês ou contra vocês”, disse Lavrov a seu colega americano no começo de seu encontro.

Espera-se que, após o término da reunião com Putin, os dois ministros das Relações Exteriores ofereçam uma entrevista coletiva conjunta.