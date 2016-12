Putin encarrega investigação sobre acidente a Medvedev

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que seu primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, lidere a investigação do acidente do avião Tu-154 com 92 pessoas a bordo que caiu neste domingo (25) no Mar Negro quando se dirigia à Síria.

Segundo um comunicado do Kremlin, por instruções de Putin, o chefe do governo estará à frente da comissão que investigará o acidente.

“O chefe de Estado expressou suas mais profundas condolências aos parentes e amigos dos falecidos na catástrofe aérea”, acrescenta a nota da presidência russa.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia, ao qual pertencia o aparelho acidentado, informou que após várias horas de busca na zona onde caiu o avião, não foi encontrados sobreviventes.

“Já se estabeleceu o lugar onde caiu o Tu-154″ e não parece que haja sobreviventes”, informou o escritório de imprensa dessa pasta, segundo a agência de notícias “Interfax”.

“Na zona da busca estão quatro navios e cinco helicópteros. Há o uso de drones. Estamos aumentando os recursos humanos e técnicos”, declarou à imprensa o porta-voz de Defesa, Igor Konashenkov.

No avião acidentado viajavam militares, nove jornalistas russos e 64 integrantes do coro e conjunto de dança Alexandrov, do Exército russo, que iam participar das festividades de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, onde a Rússia tem desdobrada um agrupamento de aviões de guerra.