Putin é um dos poucos a não criticar Trump sobre acordo de Paris

Washington – Ao contdrário de outros líderes globais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está recebendo críticas do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por ter abandonado o acordo climático de Paris.

Durante um fórum econômico em São Petersburgo, o líder russo diminuiu a relevância do rompimento dos EUA ao dizer: “Não se preocupem. Fiquem felizes”. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. Além disso, é um dos poucos países que não assinaram o acordo de Paris, que conta com 195 nações.

Putin tem atrasado formalmente a ratificação do acordo. As metas de redução voluntárias de poluição da Rússia estão entre as mais fracas do mundo, permitindo que o país libere na atmosfera mais gases poluentes nos próximos anos.