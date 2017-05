Putin e Trump concordam em trabalhar juntos sobre Síria

Moscou – O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram durante um telefonema nesta terça-feira em tentar se reunir em julho e trabalhar juntos para buscar o fortalecimento de um cessar-fogo na Síria, disse o Kremlin em um comunicado.

O Kremlin, que chamou as negociações entre Putin e Trump de construtivas e de negócios, afirmou que os dois líderes enfatizaram a coordenação de suas ações para combater o terrorismo internacional.

Sobre a Coreia do Norte, o Kremlin disse que Putin pediu prudência e que os dois líderes concordaram em trabalhar juntos para fazer também um progresso diplomático.

Ambos ainda se manifestaram a favor de organizar uma reunião cara-a-cara no período da cúpula do G20, em Hamburgo, em julho, de acordo com a nota do Kremlin.