Putin e Erdogan conversam por telefone sobre cessar-fogo na Síria

Ancara – O presidente turco, Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, para discutir o cessar-fogo na Síria previsto para entrar em vigor à meia-noite (horário local), disse o porta-voz de Erdogan em comunicado.

Os líderes também discutiram as conversações sobre a Síria que irão acontecer em Astana, capital do Cazaquistão, de acordo com o porta-voz Ibrahim Kalin.

A Rússia anunciou mais cedo nesta quinta-feira um cessar-fogo entre grupos de oposição e o governo sírio a partir da meia-noite de quinta para sexta-feira.

A trégua foi anunciada após Rússia, Irã e Turquia terem declarado estar prontos para patrocinar um acordo de paz para encerrar a guerra na Síria, que já dura quase seis anos.