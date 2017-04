Putin e Abe defendem reatamento de negociação com Coreia do Norte

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou nesta quinta-feira que Rússia e Japão defendem o pronto reatamento das negociações a seis lados para a desnuclearização da Coreia do Norte após se reunir com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

Putin assegurou ter tratado profundamente com Abe a situação em torno do programa nuclear da Coreia do Norte, que na sua opinião e na do premiê japonês tem se degradado notavelmente.

“Pedimos a todos os países implicados a se abster da retórica belicista e optar pelo diálogo sereno e construtivo”, disse.

Da sua parte, Abe destacou que tinha combinado com Putin “cooperar estreitamente e se dirigir à Coreia do Norte para que cumpra estritamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e se abstenha de novas ações provocadoras”.

Rússia e Japão participam desde 2003 junto com Estados Unidos, China e ambas as Coreias nas negociações a seis lados para a solução da crise nuclear coreana, que estão estancadas desde 2008.