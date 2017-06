Putin diz que Ásia Central e sul da Rússia estão na mira do EI

Astana – O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu nesta sexta-feira que o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) está de olho nos países da Ásia Central e regiões do sul da Rússia, durante a cúpula de líderes da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), realizada em Astana.

“De acordo com as informações que temos, o EI tem planos para desestabilizar a Ásia Central e regiões do sul da Rússia. Nos países da OCS foram criadas e estão funcionando células clandestinas de combatentes do EI”, disse Putin.

Neste sentido, o líder russo chamou os países-membros da OCS a reforçarem a cooperação, especialmente entre os serviços secretos, para fazer uma frente comum contra a ameaça terrorista.

Putin sublinhou que uma das prioridades do organismo é garantir a segurança e a estabilidade nas fronteiras dos países-membros do bloco, em meio ao auge “sem precedentes” do terrorismo e do extremismo.

“Disse em várias ocasiões que só unindo de forma sincera e construtiva os esforços de todos os países podemos combater essa marca”, comentou Putin.