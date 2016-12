Putin disse que Hillary perdeu de forma “humilhante”

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o líder russo, Vladimir Putin, por ter dito que Hillary Clinton e o Partido Democrata perderam de maneira “humilhante”.

“Vladimir Putin disse sobre Hillary e os Democratas: ‘Na minha opinião, isto é humilhante. Uma pessoa deve ser capaz de perder com dignidade’ Tão certo!”, escreveu Trump em sua conta no Twitter na sexta-feira pela noite.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: “In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity.” So true!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de dezembro de 2016