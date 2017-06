Putin discutirá com Temer todos os aspectos de relação bilateral

Moscou – O chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira ao presidente Michel Temer que ele poderá abordar todos os aspectos das relações bilaterais durante a visita que faz a Moscou.

“Teremos oportunidade de conversar sobre todas as direções de nossa relação bilateral”, disse Putin ao começar uma reunião com Temer no Kremlin.

Ao receber Temer, o governante russo destacou a forte recuperação que o comércio entre Rússia e Brasil experimentou no primeiro quadrimestre deste ano.

Após lembrar a forte queda que o comércio bilateral sofreu nos últimos três anos devido à crise nos dois países, o líder russo se disse otimista devido ao aumento em mais do 30% nos primeiros quatro meses de 2017.

“O Brasil, certamente, é um de nossos sócios prioritários, um dos mais importantes na América Latina. Trabalhamos lado a lado em todas as organizações internacionais, e especialmente no âmbito dos Brics” (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), acrescentou Putin.

Ao término da reunião, está prevista a assinatura de uma série de acordos bilaterais.

Antes de comparecer ao Kremlin, Temer, que iniciou sua visita à Rússia ontem com o objetivo de buscar investimentos estrangeiros, foi recebido pelo primeiro-ministro Dmitri Medvedev.

“Atualmente estou aqui precisamente para estimular o interesse dos investidores russos a investir nas diferentes áreas da economia brasileira. Temos mais de 50 áreas: energia, gás, petróleo, que podem atrair o interesse do sistema econômico da Rússia”, afirmou Temer em seu encontro com Medvedev.

Temer destacou que o nível de inflação no Brasil está diminuindo, assim como as taxas de juros bancários e indicou que o governo está dando passos para evitar a dupla tributação, “o que será uma grande vantagem para as relações bilaterais”.

“O Brasil é o nosso sócio-chave na América Latina”, disse, por sua vez, Medvedev, que enfatizou que as relações entre os dois países completarão 190 anos em 2018.

Além dos encontros com Putin e com o primeiro-ministro, Temer também se reuniu com os presidentes das duas câmaras do parlamento russo.