Putin discute crise no Catar com príncipe de Abu Dabi

Doha – O governo da Rússia informou que o presidente Vladimir Putin discutiu as tensões com o Catar com o príncipe de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nesta terça-feira.

Ambos demonstraram “um interesse mútuo em encontrar maneiras de resolver a crise” no país.

O Kremlin acrescentou em nota que as atuais tensões em relação ao Catar “exacerbam a difícil situação em toda a região do Oriente Médio”.

Na semana passada, Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita e Egito cortaram laços diplomáticos com o Catar, acusando-o de apoiar o terrorismo e de promover políticas que desestabilizam a região. O governo do Catar nega as alegações.

No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi a Moscou, após um telefonema entre Putin e o emir que governa o Catar, o xeque Tamin bin Hamad Al Thani.

A Turquia, por sua vez, informou que enviou uma equipe de especialistas militares ao Catar para avaliar a necessidade de enviar tropas ao país.

Em comunicado, os militares turcos disseram que a equipe de três pessoas foi enviada na segunda-feira para avaliar e coordenar os preparativos para o envio.

A Turquia e o Catar desenvolveram laços mais próximos nos últimos anos e fecharam em 2014 um acordo para a instalação de uma base militar turca no país.

Em uma mostra de apoio ao Catar, o Parlamento turco e o presidente aprovaram na semana passada legislação para aumentar a cooperação militar. A iniciativa prevê o envio de tropas e também treinamento militar.