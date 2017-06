Putin defende relações com EUA para empresários americanos

São Petesburgo – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu a empresários norte-americanos que ajudem a restaurar o diálogo normal com Washington, dizendo que a boa relação entre Estados Unidos e Rússia é do interesse de ambas as nações.

Putin, falando com executivos dos Estados Unidos durante um fórum econômico em São Petersburgo, disse que Moscou vai continuar a conversar com o presidente norte-americano, Donald Trump, e com o novo governo dos EUA.

“Nos ajudem a restaurar o diálogo político normal”, disse Putin. “Eu peço em nome da Rússia e me dirijo ao lado norte-americano: cobrem o novo presidente e o novo governo”.