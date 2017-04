Putin condena ataques no Egito e pede união contra o terrorismo

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, condenou os atentados deste domingo (9) contra igrejas coptas no norte do Egito e assegurou que a união da comunidade internacional pode vencer o terrorismo.

“O crime cometido em plena festividade religiosa surpreende por sua ferocidade e cinismo. É óbvio que os terroristas não querem somente atemorizar as pessoas, mas também dividir as diferentes confissões” religiosas, disse Putin de acordo com um comunicado do Kremlin.

O governante russo acrescentou que “agindo juntos, ombro a ombro com outros membros responsáveis da comunidade internacional”, será possível “fazer frente às forças do terror e arrancar sua ideologia de ódio pela raiz”.

“Tenho certeza de que (os terroristas) não atingirão seus objetivos criminosos”, concluiu Putin, que transmitiu suas condolências aos familiares e às pessoas próximas das vítimas dos atentados.