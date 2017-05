Putin chama influência russa na eleição dos EUA de rumor

Sochi – O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que alegações de que a Rússia teria influenciado a eleição presidencial dos Estados Unidos no ano passado são baseadas em rumores e que Moscou não quer forças externas interferindo na política russa.

Putin estava falando em uma coletiva de imprensa conjunta com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, no resort russo de Sochi no Mar Negro, respondendo a uma pergunta sobre alegações dos Estados Unidos de interferência de Moscou e alegações de que a Rússia pode interferir nas eleições da Alemanha do dia 24 de setembro.

“Nós nunca interferimos na vida política e nos processos políticos de outros países e nós não queremos que ninguém interfira na nossa vida política e em nossos processos de política externa”, disse Putin.

O líder russo disse que poderes externos tinham tentado interferir na política da Rússia muitas vezes nos últimos anos, incluindo organizações não governamentais.

Putin afirmou que as alegações dos Estados Unidos foram o resultado de conflitos políticos internos no país norte-americano.

Questionada sobre a possível interferência da Rússia na eleição da Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse não ser uma pessoa medrosa e que vai contestar informações duvidosas com fatos.

“Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu vou brigar pela eleição com base em minhas convicções”, disse Merkel, acrescentando que os alemães vão lidar decisivamente com qualquer caso de informação incorreta.