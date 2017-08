Promotoria venezuelana sofreu “violação institucional”, diz Janot

Brasília – A interferência do governo da Venezuela converteu o Ministério Público do país em uma instituição “subjugada a um poder político ditatorial”, afirmou nesta quarta-feira o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na cerimônia de abertura de uma reunião de promotores do Mercosul em Brasília.

“Estamos sendo testemunhas de uma violação institucional no Ministério Público da Venezuela”, disse Janot no evento, que tem como convidada especial a ex-procuradora-geral venezuelana Luisa Ortega Díaz, acusada de traição pelo chavismo e que fugiu do país na semana passada.

Janot defendeu a atuação independente dos Ministérios Públicos dos países do Mercosul e criticou qualquer intervenção dos governos em investigações e processos.