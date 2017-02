Paris – A promotoria antiterrorista de Paris abriu nesta sexta-feira uma investigação sobre o ataque de um homem armado com uma faca contra um soldado no Carrossel do Museu do Louvre, informou o Ministério Público francês.

Em comunicado, a promotoria afirmou que a investigação pelas acusações de “tentativas de assassinatos relacionados com o terrorismo e associação terrorista criminosa” foi encaminhada à Polícia Judiciária de Paris e à direção geral da Segurança Interior.