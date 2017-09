Promotor peruano pede para interrogar Marcelo Odebrecht

Lima – O promotor peruano José Domingo Pérez solicitou à Justiça do Brasil autorização para interrogar o empresário Marcelo Odebrecht, preso por causa da Operação Lava Jato, sobre Keiko Fujimori, líder da oposição no país e candidata derrotada na última eleição presidencial.

Pérez divulgou nesta segunda-feira que o pedido foi apresentado através do Escritório de Cooperação Judicial Internacional e Extradições da Promotoria da Nação do Peru.

Em agosto, o procurador-geral do Peru, Pablo Sánchez, informou que uma nota encontrada no celular de Marcelo Odebrecht com a mensagem “Aumentar Keiko para 500 e fazer visita” estava em poder dos promotores peruanos para ser adicionada às investigações.

No Peru, a justiça investiga o pagamento de US$ 29 milhões em propinas feito pela Odebrecht entre 2005 e 2014, um caso pelo qual já foram denunciados os ex-presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) e Ollanta Humala (2011-2016). O ex-presidente Alan García (2006-2011) também é investigado.