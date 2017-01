Proibições de Trump fortalece extremistas, diz entidade islâmica

Dubai – A Organização de Cooperação Islâmica (OIC) disse nesta segunda-feira que o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que baniu temporariamente viagens aos EUA de pessoas de sete países de maioria muçulmana prejudica os esforços comuns contra o radicalismo.

“Tais atos seletivos discriminatórios só servem para fortalecer as narrativas radicais de extremistas”, afirmou o grupo em comunicado em seu site.

“(O decreto) irá dar mais combustível aos defensores da violência e terrorismo em um momento crítico, no qual a OIC está engajado com todos seus parceiros, incluindo os EUA, no combate ao extremismo e terrorismo em todas suas formas e manifestações”.