Produtor de locação de “Narcos” é assassinado no México

São Paulo – Carlos Muñoz Portal, produtor de Narcos, série original da Netflix, foi morto no início da semana enquanto buscava locações para filmagem da série no México. As informações são do jornal El País.

De acordo com a reportagem, Portal foi assassinado em uma zona considerada violenta no país, em San Bartolo Actopan, Temascalapa, – perto da fronteira com Hidalgo.

Ao El País, um amigo do produtor, que preferiu não se identificar, afirmou que uma das hipóteses é que sua presença com uma câmera tenha incomodado moradores da região.

“Talvez pensaram que ele estava coletando informações e começaram a segui-lo em um carro”, afirmou.

Não é possível ainda saber as razões do assassinato. Portal foi encontrado morto a tiros dentro do carro que dirigia, seu veículo chegou inclusive a colidir em um cacto.

O produtor tinha 37 anos e mais de dez anos de experiência na indústria cinematográfica.