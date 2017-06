Príncipe Philip é internado em Londres como “medida de precaução”

Londres – O príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth II do Reino Unido, foi hospitalizado na noite de terça-feira como “medida de precaução” por causa de uma infecção já existente, segundo confirmou nesta quarta-feira o Palácio de Buckingham.

A notícia da hospitalização do monarca acontece no mesmo dia em que está prevista a leitura do programa legislativo do governo conservador da primeira-ministra, Theresa May, pela rainha no Parlamento.

Antes desse incidente, era esperado que o duque, de 96 anos, acompanhasse a monarca no chamado “Discurso da Rainha” mas, em seu lugar, comparecerá ao ato no Parlamento o seu primogênito, o príncipe Charles, herdeiro ao trono.

“O duque de Edimburgo foi internado no Hospital King Edward VII de Londres ontem à noite, como medida de precaução, para receber tratamento por causa de uma infecção, derivada de uma condição médica já existente”, explicou um porta-voz de palácio em um comunicado divulgado à imprensa.

Nessa nota, essa mesma fonte oficial revelou que o marido de Elizabeth II está “de bom humor e decepcionado por perder a abertura oficial do Parlamento e (as corridas de cavalos de) Royal Ascot”.

“O príncipe de Gales acompanhará a Rainha na abertura oficial”, acrescentou o palácio no comunicado, que também indicou que a monarca “está informada e assistirá, como estava previsto, às corridas de Ascot esta tarde”.

No dia 4 de maio, a Casa Real britânica convocou todo o pessoal do Palácio de Buckingham – a residência oficial de Elizabeth II – para uma reunião de emergência para anunciar que, a partir do segundo semestre deste ano, o duque se retirará da vida pública.

Não obstante, o príncipe Philip continuará vinculado a mais de 780 organizações britânicas que ele atualmente preside e das quais é membro.

Embora Philip de Edimburgo já não aceite mais compromissos públicos, manterá os que já estavam marcados e acompanhará a rainha pontualmente em alguma de seus aparições.

A Casa Real britânica não esclareceu se essa retirada está relacionada com a sua situação de saúde.

O duque se recuperou de um problema coronário em 2011 e de uma infecção na bexiga em 2012.