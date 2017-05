Primeiro-ministro tcheco recua e anuncia que não deixará cargo

Praga – O primeiro-ministro da República Tcheca, Bohuslav Sobotka, voltou atrás nesta sexta-feira e, diferente do que tinha declarado na última terça, ele afirmou permanecerá no cargo, juntamente com toda a sua coalizão de governo, formada por três partidos.

Sua decisão é devido à interpretação da Constituição feita pelo presidente, Milos Zeman, que sustenta que só pode renunciar sem necessidade de que saia todo o executivo, disse o premier, durante entrevista coletiva em Praga.

De acordo com Sobotka, só uma demissão em bloco pode garantir uma reorganização do Executivo, embora sempre sem seu grande rival, o ministro das Finanças, o magnata Andrej Babis, líder do movimento populista ANO, acusado de fraude fiscal e vai exigir hoje sua renúncia.